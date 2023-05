Rimini. Malore alla guida per 73enne

Condividi l'articolo

Un uomo di 73 anni è stato colto da un improvviso malore alla guida della propria auto, ieri nel tardo pomeriggio, mentre si trovava nella zona di Fiabilandia a Rimini. Fortunatamente, l’autista è riuscito ad accostare la vettura al bordo della strada prima di perdere conoscenza. Sono intervenuti sul posto immediatamente i soccorritori del 118 con un’auto medicalizzata, seguiti dai vigili del fuoco.

Gli operatori sanitari hanno dovuto rompere il finestrino del veicolo per estrarre l’uomo dall’abitacolo e prestare i primi soccorsi di emergenza. Poi, l’uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Infermi per le cure del caso.