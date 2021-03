Rimini. Malore si porta via il presidente del Riviera Volley Rimini

“Abbiamo condiviso con Gabriele Pace l’enorme passione per la pallavolo e la volontà di dare a questa città così complicata per chi vuol fare sport un punto di riferimento nella disciplina che attrae giovani come nessun’altra.

Oggi, in questa drammatica condizione nella quale pochissimi capiscono che bloccare lo sport giovanile equivale alle scuole chiuse quanto a danno sociale, te ne sei andato.

Avevamo ancora bisogno del tuo entusiasmo, spesso da contenere come la tua generosità. Avevamo ancora bisogno della tua amicizia e mille volte ti abbiamo promesso che non ci saremmo arresi nel correggere alcune traiettorie che decidevi di percorrere. E’ così che fanno gli amici. Mica son sempre rose e fiori.

Ciao Gabriele, proveremo ancora a non deludere il sogno che abbiamo avuto insieme.

Riviera Volley Rimini”