Rimini. Maltratta l’anziana che doveva accudire: arrestata badante

Avrebbe dovuto accudire l’anziana che le era stata affidata ma, invece, la badante romena 50enne da oltre un mese sottoponeva la vittima a una serie di maltrattamenti e angherie. La donna era una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e già finita nei guai in passato per rissa e, al termine degli accertamenti, è stata arrestata per resistenza e minacce aggravate. Processata per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e contestato alla 50enne anche il reato di maltrattamenti.