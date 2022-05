RIMINI. Maltrattamenti in famiglia e spaccio di Marijuana: arrestato dai carabinieri 50enne senegalese

Condividi l'articolo

Era stato arrestato il 28 aprile scorso per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Si tratta di un 50enne senegalese residente in Valconca il quale è stato oggi destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmato dal gip Bianchi in seguito ad un’indagine dei carabinieri. Le ipotesi di reato sono maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei riguardi della consorte iniziati nel 2010. L’indagato era arrivato persino a raderle i capelli come punizione per i presunti tradimenti. La donna ha raccontato inoltre di essere stata minacciata con un cacciavite, di essere stata costretta a un rapporto sessuale e di essere stata afferrata per il collo dal marito, dopo averlo rimproverato di fumare marijuana davanti ai figli

Domani il 50enne sarà sentito dal gip, in presenza dell’avvocato difensore Massimiliano Orrù. A fine aprile aveva patteggiato 1 anno e 8 mesi di condanna, ottenendo il beneficio della pena sospesa essendo un cittadino incensurato.