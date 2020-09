Rimini. Mamma in discoteca e i 5 figli piccoli abbandonati: perde potestà genitoriale

Nei guai mamma 32enne, residente a Rimini, che nonostante i 5 figli passava le sue notti nella movida della Riviera. E il suo comportamento le è costato la sospensione della potestà genitoriale. Durante l’estate, infatti, la donna è stata sorpresa più volte dagli agenti nei locali notturni senza rispettare le norme anti-contagio. Identificata più volte, a un certo punto il personale della Questura di Rimini ha deciso di approfondire i fatti, facendo emergere un grave disagio famigliare. La donna, al suo rientro dalle notti brave secondo quanto emerso non si occupava per niente dei 5 figli, la più grande di appena 10 anni e le più piccole di 2 anni. In più occasioni i vicini li trovavano a vagare lungo i pianerottoli del palazzo dove abitavano chiedendo aiuto.