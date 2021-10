Rimini. Manca capotreno, due ore mezzo di ritardo alla partenza del treno per Marradi

Condividi l'articolo









Un suggestivo viaggio alla scoperta dei sapori d’autunno a bordo di storiche carrozze Centoporte e Corbellini trainate da locomotiva a vapore”. Lo prometteva il sito della Fondazione delle Ferrovie dello Stato promuovendo il viaggio – ormai tradizionale – tra Rimini e Marradi, suggestivo comune nell’entroterra tosco-romagnolo. Il problema è che il treno a vapore non lo possono guidare tutti: serve un’abilitazione particolare che possiedono in pochissimi tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Ragione per cui ieri mattina i passeggeri diretti a Marradi per la Sagra delle castagne hanno dovuto attendere oltre due ore e mezza (dalle 7,30 a pochi minuti dopo le 10) sui binari della stazione di Rimini: tempo che Ferrovie dello Stato ha impiegato per trovare un sostituto capotreno abilitato a condurre la locomotiva a vapore e farlo arrivare alla stazione riminese. Stessa sorte per i viaggiatori in attesa nelle fermate successive: Cesenatico, Cervia, Ravenna, Russi e Faenza. “Il treno per Marradi viaggia con due ore e mezza di ritardo”.