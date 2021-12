RIMINI. Manca la palestra e non ci sono trasporti per spostarsi al pattinodromo: la denuncia di alcuni genitori degli studenti del Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli” di Viserba

Condividi l'articolo

Parte da un gruppo di genitori di ragazzi frequentanti il Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli” di Viserba il disappunto dovuto all’impossibilità degli studenti di poter svolgere in maniera adeguata l’attività motoria.

L’Istituto infatti, pur essendo di recente costruzione è ancora privo di palestra. Le ore di educazione fisica andrebbero svolte spostandosi presso il pattinodromo di Viserba attraverso un mezzo di trasporto da utilizzare per il tragitto.

Esistono a tal proposito accordi tra scuola e pattinodromo e tra il Comune e la Start Romagna per il trasporto. Ma la realtà dei fatti è ben diversa: ad oggi gli alunni sono privati dall’utilizzo del pattinodromo a causa della mancanza di trasporti e, per sopperire alla carenza della palestra, l’insegnante di motoria accompagna gli alunni nel parco e/o in spiaggia, cosa che naturalmente diventa impossibile durante il periodo invernale.

“E’ noto e condiviso che l’attività fisica abbia innumerevoli effetti positivi sulla crescita e sullo sviluppo psico-fisico, pertanto, è bene mettere in atto tutte le strategie possibili per promuovere il benessere di tutti gli alunni” dicono in una lettera aperta alla Dirigente Scolastica alcuni genitori.

La palla passa ora al Comune, alla Start Romagna e soprattutto alla Provincia di Rimini, l’Ente competente in materia, la quale, dal canto suo, ha riferito che sta cercando di risolvere gravi problematiche relative alla rinuncia da parte del vecchio gestore e sta affidando un nuovo incarico ad altra ditta di trasporti.

Nel frattempo i ragazzi durante le ore di attività fisica sono costretti a rimanere in aula…..

M.V.