Rimini. Mandava figlio a scuola in pieno inverno in accappatoio: ora lo rapisce ed è in fuga

Incredibile vicenda con protagonista una mamma che ha rapito il figlio di 6 anni da una comunità dell’entroterra Cesenate dove il Tribunale dei Minorenni di Bologna aveva collocato lei e bambino. La donna inoltre a quanto pare starebbe anche ricattando l’ex convivente chiedendo soldi in modo che lei il figlio non debbano dormire per strada. A quanto emerso madre e figlio in fuga, avrebbero girato l’Europa: Belgio, Bruxelles, Germania e ora potrebbero trovarsi in Inghilterra. Le indagini sulla 43enne di Rimini sono in corso dopo la denuncia presentata ai carabinieri per sottrazione di minore. C’è grande preoccupazione in quanto la madre era stata sottoposta lo scorso anno ad un trattamento sanitario obbligatorio. Tso chiesto dopo che aveva mandato all’asilo in pieno inverno il piccino vestito del solo accappatoio con le ciabatte ai piedi.