Rimini. Manifestazione anti Green pass non autorizzata: in arrivo denunce

La Digos della Questura di Rimini al lavoro per identificare tutti gli organizzatori della protesta di sabato scorso in piazza Tre Martiri contro il green pass. Non appena tutti gli attori – al momento sarebbero tre – avranno un nome e cognome, le loro generalità finiranno sul registro degli indagati della procura della Repubblica per “organizzazione di manifestazione non autorizzata”.