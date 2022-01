RIMINI. Manifesti sulla legalizzazione dell’eutanasia: nota dei Radicali

Condividi l'articolo

Attraverso una nota, la sezione di Rimini dei Radicali interviene sull’iniziativa del circolo territoriale Pro Vita & famiglia dell’Emilia Romagna, che ha fatto affiggere manifesti in città contro la legalizzazione dell’eutanasia. Attaccano i Radicali, sono state fatte “affermazioni tendenziose, sprezzanti e distanti dal vero a riguardo”.

La sezione di Rimini dei Radicali, peraltro dedicata a Piergiorgio Welby (“uomo che ha dedicato l’ultima parte della sua vita alla battaglia per essere liberi di decidere sulla propria fine“), risponde affermando che “l’eutanasia non è uno strumento che riduce le libertà individuali ma al contrario permetterà di ampliarle”. Inoltre “non potrà essere imposto e sarà una via percorribile a discrezione del malato che decidesse nella propria personale condizione in maniera autonoma”. Promotori di un referendum per la legalizzazione dell’eutanasia, i Radicali sottolineano che in caso di sua approvazione, i minorenni, chi non è in grado di intendere e di volere non potrà ricevere l’eutanasia, né chi ha visto estorto il proprio consenso con minacce, violenza o suggestione. “Pensiamo sia un atto di civiltà dare ai cittadini la possibilità di percorrere questa strada, riteniamo sia scopo dello stato ampliare le libertà dell’individuo e proteggerle da chi, mosso da un dogmatismo fanatico e puritano, desidera limitare le scelte altrui alla propria volontà”, accusano i Radicali, che aggiungono: “Ci impegneremo per promuovere, nel nostro territorio, dibattiti sull’argomento”.