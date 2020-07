RIMINI. Manovra straordinaria del Comune per fronteggiare l’emergenza sanitaria

Il Comune di Rimini mette in atto una manovra straordinaria per far fronte all’emergenza sanitaria: 7 milioni di euro che daranno un po’ di respiro alle imprese economiche. Vengono immediatamente differiti i pagamenti Tari (al 30 settembre e al 16 dicembre) e Cosap (al 31 agosto). Sempre a proposito di Tari viene confermato il blocco dei pagamenti per 11mila imprese, per i tre mesi in cui sono rimaste chiuse: sia la quota fissa sia quella variabile. Il bilancio poi conferma tutti gli investimenti per 118 milioni e ne aggiunge altri 2,5 nella manovra da approvare entro il 31 luglio. A settembre, infine, si metteranno in campo risorse (ancora da valutare) per sostenere il welfare e quindi chi ha perso il lavoro.