Rimini Marathon, Scm Group in pista con 600 partecipanti

L’azienda riminese ha sostenuto l’ottava edizione della Maratona cittadina registrando una partecipazione record da parte dei propri collaboratori

e rispettive famiglie.

Rimini, 27 marzo 2023 – È sempre più numeroso il “team” schierato da Scm Group per la Rimini Marathon. Anche quest’anno l’evento, giunto all’ottava edizione, ha visto una grande partecipazione da parte del Gruppo industriale riminese con centinaia di persone, tra collaboratori e famigliari.

Domenica 26 marzo sono scesi in pista per Scm Group circa 600 “corridori” tra i diversi percorsi della Maratona e in 300 solo per la Family Run, con il coinvolgimento anche di tantissimi bambini e ragazzi, figli o nipoti dei dipendenti dell’azienda. Numerosi, come nelle scorse edizioni, anche gli atleti e appassionati arrivati per l’evento da altre sedi italiane del gruppo.

“Anche quest’anno siamo stati ben felici di coinvolgere i nostri collaboratori e le loro famiglie in questa iniziativa – afferma il Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Scm Group, Alessandro Capucci -. La rinnovata partnership tra Scm Group e la Rimini Marathon è testimonianza del forte legame di questo gruppo con il territorio e con eventi che, come in questo caso, promuovono attraverso lo sport ed il divertimento sano in famiglia, valori importanti quali l’inclusione, l’internazionalità e la solidarietà”.