Rimini. Marito pensa a rapimento moglie: era invece scappata con l’amante abbandondo persino i figli

Venerdì scorso aveva denuncia alla stazione dei Carabinieri di un comune Valle del Marecchia la scomparsa della moglie di 40 anni. La signora non era a casa, non era reperibile al cellulare, non l’avevano vista neanche amici e partenti. E’ scattata così una denuncia e i carabinieri hanno così setacciato anche la zona intorno all’abitazione, cercando indizi utili mettendo altresì al vaglio le telecamere di video sorveglianza e raccogliando la testimonianza di chi la avrebbe vista in compagnia di un uomo Le tracce hanno portato prima in un hotel a San Marino che aveva lasciato poche ore per raggiungere Torino dove l’uomo lavora. Alla fine la ricerca si è conclusa. I due sono stati trovati su un treno Roma-Palermo. Hanno deciso di fuggire dalle loro vite precedenti per iniziare una nuova storia d’amore, lasciandosi alle spalle persino i figli.