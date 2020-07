Rimini. Marocchino prende a colpi in testa ragazza per rubarle il cellulare

Un marocchino di 26 anni residente a Milano attorno alle tre e mezza di notte, nella zona di via Destra del porto ha aggredito una giovane che stava rientrando a casa. Il soggetto in monopattino ha tentato di portarle via il cellulare. Quando lei ha fatto resistenza la ha scaraventa a terra, schiaffeggia, e presa a colpi in testa fino a quando è stata costretta a lasciare l’oggetto. La ragazza è stata soccorso da alcuni passanti. Nel frattempo una pattuglia della guardia di finanza si è messa sulle tracce del marocchino inseguendolo finché non è riuscito a bloccarlo. Resterà in carcere almeno fino al 31 luglio data del processo.