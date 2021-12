RIMINI. Martedì 14 dicembre l’ultimo saluto ad Elly Mattiuzzo, la 18enne morta in un incidente sabato scorso a San Marino

Condividi l'articolo

Avrà luogo martedì 14 dicembre alle ore 14,15 presso il Crematorio di Rimini, in Via dei Cipressi 14, l’ultimo saluto ad Elly Mattiuzzo, la 18enne scomparsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato sera a San Marino, lungo la Sottomontana.

Nel corso della funzione ci sarà una cassettina per un offerta. Si chiede a tutti i presenti di non regalare fiori ma lasciare una libera donazione: il ricavato sarà interamente devoluto all’istituzione di un’iniziativa di pattinaggio in sua memoria.