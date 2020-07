Rimini. Marzio Pecci: “CRISI E IMPOSTE, CONDONO FISCALE TOMBALE”

Leggendo le dichiarazioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, di oggi, si apprende la particolare attenzione che nutre verso i lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva, che sono stati i contribuenti più colpiti dalla crisi.

La dichiarazione è apprezzata dal mondo delle professioni perché fa entrare un raggio di sole nel buio della crisi che, inevitabilmente, coinvolge anche la provincia di Rimini.

Il tema che il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate affronta è molto importante anche in considerazione di ciò che l’Europa ci chiede: cioè Grandi Riforme in cambio di risorse finanziarie.

Allora, ancora una volta, vogliamo consegnare, alla maggioranza di questo comune ed alla maggioranza del Governo, le nostre idee in materia per un reale cambiamento.

La situazione generale del Paese impone al Governo ed al Parlamento di scrivere ed approvare rapidamente una Riforma del Fisco che semplifichi la tassazione dei redditi personali o di impresa, l’imposta sul valore aggiunto, la tassazione comunale e la procedura di Riscossione, oltre alla Riforma del sistema previdenziale.

La Riforma del Fisco dovrà essere, necessariamente, accompagnata dal “condono fiscale tombale” che consenta a tutti i contribuenti (persone fisiche, persone giuridiche, Enti ed associazioni, ecc.) di “ripartire” con una nuova “verginità fiscale” in un sistema che abbia alla base una imposizione fiscale equa e preveda i rimborsi, da parte dello Stato, in tempi rapidi e certi.

L’ operazione condono fiscale non è più rinviabile: l’Agenzia della Riscossione tra rottamazione sotto i 1.000 €, rottamazione bis, ter, quater, Covid19, ecc. oltre ai rinvii e smart working è venuta a trovarsi in una situazione di caos inqualificabile.

E’ evidente che a questa situazione si aggiungerà, a breve, il default della Giustizia Tributaria che sarà chiamato a far fronte alla domanda di giustizia dei contribuenti che non riusciranno a far fronte alla pretesa impositiva dello Stato e dei Comuni.

Pertanto la sanatoria è indispensabile e dovrà riguardare anche i contributi regionali, provinciali, comunali e delle camere di commercio e, in ogni caso, dovrà distinguere tra i periodi dove esiste un accertamento, quello dove non c’è stata alcuna attività di accertamento da parte degli Uffici Finanziari oltre ai giudizi pendenti.

In buona sostanza la sanatoria dovrà riguardare tutti i contribuenti italiani e, fatto importante, dovrà avere un costo accessibile per tutti i contribuenti.

In questo momento particolare dell’economia non si può dividere il Paese tra evasori (di necessità, come dicono alcuni politici) e contribuenti fedeli, ma occorre che tutti facciano un sacrificio per fare ripartire la produzione con la quale si fa economia perché se non c’è economia non c’è lavoro e senza lavoro c’è povertà.

La Riforma Fiscale dovrà essere accompagnata dalla legallizzazione della prostituzione che potrà essere esercitata in luoghi chiusi in forma individuale o in forma cooperativa e sottoposta a tassazione.