Rimini. Massacrato sul lungomare e lasciato a terra con la testa spaccata

Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti quello avvenuto nella sul lungomare di Miramare. Vittima un nordafricano lasciato a terra con la testa spaccata. Da un’auto sarebbero scesi tre stranieri armati di bastone che hanno iniziato a picchiare selvaggiamente il marocchino. Sul posto il 118 e la polizia di Stato. All’arrivo delle sirene, però, i picchiatori sono risaliti sulla vettura e sono riusciti a fare perdere le proprie tracce. il marocchino invece è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Infermi per un serio trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire fatti e protagonisti.