Rimini. Massacrò la moglie a colpi di mattarello: 8 anni e 10 mesi

Colpì la moglie con il mattarello in preda all’ennesimo attacco di gelosia: la Corte d’Appello di Bologna, riunitasi in tempo di record la prima sentenza è infatti datata 17 febbraio, ha confermato la condanna a otto anni e dieci mesi di reclusione per tentato omicidio inflitta dal giudice dell’udienza preliminare di Rimini dell’operaio albanese che massacrò la consorte nella cucina di casa. L’uomo, secondo l’accusa e gli accertamenti peritali, avrebbe potuto assassinarla se la donna, non si fosse protetta la testa con le braccia.