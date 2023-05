Rimini. Matteo Fadda nuovo responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII

Matteo Fadda è il nuovo responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII, succedendo a Giovanni Paolo Ramonda. La sua elezione è avvenuta durante l’assemblea generale che si è tenuta ieri a Rimini, al secondo turno, ottenendo una maggioranza del 70% dei voti. Fadda resterà in carica per cinque anni, come previsto dal decreto del Dicastero vaticano per i laici.

Fadda si è unito alla Comunità nel 2005 insieme alla moglie Carla, con cui ha aperto la casa all’accoglienza di bambini in affido e persone senza famiglia. Attualmente è responsabile della Papa Giovanni a Torino e in Liguria, ed è impegnato anche come vicepresidente dell’associazione “Senza Confini” di Asti e presidente di “Condivisione fra i popoli”, l’Ong promossa dalla Papa Giovanni per gestire i progetti nei paesi all’estero.

Il neoeletto ha dichiarato che l’incontro con il fondatore don Oreste Benzi gli ha permesso di capire che amare il Signore significa amare la propria famiglia e la comunità, e ha sottolineato la sua volontà di rispondere all’impegno richiesto dalla Comunità nonostante le difficoltà personali.