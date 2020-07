Rimini. Medico ubriaco si scontra in monopattino contro ambulanza

Aveva un tasso alcolemico di 1.40 g/l il 32enne di origini francesi fermato ieri sera dalla pattuglia della Polizia locale mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Un tasso alcolemico ben oltre a quello consentito dal Codice della Strada, che disciplina anche l’utilizzo dei mezzi elettrici su due ruote: per il giovane non è scattato il ritiro della patente (in quanto non necessaria a condurre il monopattino), ma è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente segnalazione in Prefettura.

E proprio mentre una ambulanza stava prestando soccorso a un giovane caduto in monopattino, un altro conducente di monopattino elettrico aveva sbattuto il gomito proprio contro l’autoambulanza parcheggiata. Sul posto la municipale che ha contestato al giovane un tasso alcolemico di 1,86g/l, ovvero quasi il quadruplo del limite consentito. Dai controlli anagrafici, il giovane risultava essere un medico, che poi dichiarerà di trovarsi a Rimini per passare un periodo di vacanza. Anche per lui non è scattato il ritiro della patente (in quanto non necessaria a condurre il monopattino), ma è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente segnalazione in Prefettura.

Sono state invece diverse le patenti ritirate e le sanzioni elevate dagli agenti in servizio ieri notte al posto di controllo fatto lungo la via Destra del Porto all’altezza del giardino “I ragazzi del Parsifal”. Un servizio che si inserisce nell’attività mirata al contrasto all’abuso di alcol e che proseguirà anche stasera e domani, in vari punti del territorio.