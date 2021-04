Rimini. Meeting nonostante le restrizioni Covid, nuovi dettagli: si procede per truffa

La Guardia di Finanza di Rimini, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica, sta perquisendo gli uffici della concessionaria di Rimini di una società. All’atto dell’intervento si stava svolgendo un meeting al quale partecipavano numerosi invitati, assembrati all’interno di un capannone, in violazione ad ogni tipo di prescrizione in materia di distanziamento sociale. Proprio a causa della moltitudine di persone presenti al meeting, più di un centinaio, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto il caso di informarne il Questore, quale autorità di Pubblica sicurezza, e in collaborazione con pattuglie di altre forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri ed Esercito Italiano) è stata garantita la tutela dell’ordine e della sanità pubblica mentre in parallelo i finanzieri hanno dato seguito all’attività di polizia giudiziaria delegata. Tutti i partecipanti sono stati identificati e sanzionati per violazione alla normativa anticovid che, nello specifico, vieta, in questo periodo, l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altri eventi. L’ipotesi di reato per cui si procede e per la quale è stato emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Dr. Davide Ercolani, il provvedimento dell’A.G. è la truffa, presumibilmente commessa nei confronti di nuovi affiliati, spesso giovani in cerca di occupazione, che attratti dall’illusione di diventare dei manager con guadagni altissimi in breve tempo, diventano loro stessi acquirenti di quei beni che avrebbero dovuto vendere, spesso con contestuale ricorso a finanziamenti. Sentendosi raggirati, nei giorni scorsi, quattro giovani si sono rivolti alla Guardia di Finanza che ha esperito i preliminari accertamenti, notiziando l’Autorità Giudiziaria.

Eventuali ulteriori parti offese potranno contattare la sala Operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini per sporgere querele-denunce o riferire circostanze utili alle indagini.