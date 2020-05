Rimini. Meetup Grilli Pensanti: Turismo 2020

Fin dall’inizio del lockdown a fine febbraio, il sospetto che la situazione non si sarebbe risolta velocemente era già serpeggiato tra gli imprenditori riminesi.

Il meetup Grilli Pensanti di Rimini, anche in questa difficile fase per tutti, non ha mai smesso di sostenere il confronto tra cittadini e imprenditori, soprattutto quelli del settore turistico, ovvero la quasi totalità dell’economia Riminese, diretta e indiretta.

L’annullamento di tutti gli appuntamenti sia fieristici che eventi vari, tra i quali la non meno importante “adunata degli alpini”, ha azzerato ogni introito e possibile test per una stagione incerta.

Le associazioni di categoria, unite come mai si era visto in passato nel dialogo con gli imprenditori, chiedono a gran voce regole precise ed una data certa di apertura delle proprie attività; il periodo “tentennante e indeciso” non da risposte e soluzioni chiare né da questo governo né da altri soggetti istituzionali.

Ad oggi, nella fase iniziale della stagione, quando gli alberghi, ristoranti, bar, pub, ecc.. se non pieni, dovrebbero essere quanto meno in pieno rodaggio, e invece è ancora tutto fermo.

Anche se la nostra riviera stava già vivendo un periodo non facile da anni per determinate concause che tutti, e non solo i riminesi conoscono, abbiamo ora definitivamente toccato il punto zero.

Se si vuol davvero far ripartire il turismo la via da intraprendere è quella di puntare su una linea “green” a misura d’uomo, dove l’aspetto ecologico si coniughi ad un benessere psicofisico senza però rinunciare alle tradizioni eno-gastronomiche-culturali che hanno da sempre caratterizzato la nostra riviera.

Si alla pensione tipica e tradizionale, ma parte di un programma connesso e interconnesso con una comunicazione, che, se è anche costretta a vivere con il virus, promuove una destinazione che ha voglia di ripartire e non faccia vivere una vacanza come se fossimo in ospedale.

Gli imprenditori turistici possono investire ingenti somme per comunicare una vacanza sicura, ma diventa inutile se quotidianamente si alimenta il panico.

Ad oggi la giunta Riminese non sostiene le categorie turistiche, fonte della maggiore entrata economica e non attua alcuna comunicazione promozionale.

Sempre oggi come in passato si è sempre concentrata sul famoso “triangolo d’oro”, sui soliti eventi e date di scontato successo, a scapito di una vera proposta turistica verso nuove dimensioni, che solo la nostra riviera può permettersi, per spazi, accoglienza, paesaggio e ricchezza di esperienza in territori fino ad oggi neanche sondati.

Tanti sono gli imprenditori spaesati, ma tanti sono anche quelli che vedono l’opportunità di osare quello che in passato era un tabù: modificare finalmente la macchina del turismo della riviera. Ora abbiamo la piena motivazione e anche niente da perdere.

Questa sarà la stagione dalla quale far partire una diversa concezione di turismo, centrata meno sul prezzo e quantità e di più sull’esperienza del turista.

Abbiamo un ambiente immenso e diversificato: dalla montagna al fondo del mare, fruibile in tempi e modi diversi: questa è la chiave.

Le idee per ripartire sono state proposte in quantità, ora è il momento di metterle in pratica.

Se un distanziamento fisico e la sanificazione saranno le regole per questa estate, il sorriso sotto la mascherina e la voglia di ricominciare non mancheranno.

Non basta più la frase “siamo romagnoli e risorgeremo come abbiamo fatto tutte le altre volte” ce la faremo sicuramente, ma ci aspettiamo anche un vero e tangibile contributo per un settore che di coraggio ne ha da vendere.