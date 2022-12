Rimini. MELONI. SPINELLI (FDI): “BASTA USARE FASCE DEBOLI PER FOMENTARE ODIO”

Condividi l'articolo

*MELONI. SPINELLI (FDI): BASTA USARE FASCE DEBOLI PER FOMENTARE ODIO*

(DIRE) Roma, 7 dic. – “Le minacce di morte ricevute ieri via

social dal presidente Meloni e da sua figlia piccola fanno

inorridire. Mi auguro che questo increscioso episodio di violenza

verbale rappresenti almeno un’occasione affinché la si smetta di

soffiare sul fuoco del conflitto sociale. Certi leader che hanno

fatto i presidenti del Consiglio sono anche genitori, bene

farebbero a dimostrare con le proposte le loro capacità politiche

piuttosto che usare le fasce deboli per fomentare l’odio. Bene il

confronto democratico, anche acceso, ma mai cedere alla logica

dell’odio”. Così Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli

d’Italia.

Continua a lavorare Presidente Giorgia Meloni per il bene della Nazione e dei nostri figli verso i quali abbiamo la responsabilità di creare un futuro ricco di opportunità e non certo di assistenzialismo .???