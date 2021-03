RIMINI. Messa in sicurezza della SS16: in pubblicazione l’avviso del procedimento unico per la realizzazione della rotatoria tra Via Cavalieri di Vittorio Veneto e Statale 16

Sarà pubblicato domani sull’Albo pretorio comunale e sul BUR della Regione Emilia-Romagna l’avviso per l’avvio del procedimento unico di approvazione del progetto per la realizzazione della rotatoria tra Via Cavalieri di Vittorio Veneto e la statale 16, opera che rientra nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza della Ss16 e della connessione del polo intermodale tra Ss16, aeroporto e fermata del Metromare di Miramare.