RIMINI. Meteo, giovedì 9 giugno allerta gialla per temporali anche nel riminese

Per la giornata di giovedì 9 giugno è stata diramata un’allerta meteo di colore giallo, per possibili criticità causate da temporali, per buona parte del territorio regionale, incluso il riminese. Nella giornata di giovedì sul territorio di pianura centro orientale della Regione regionale sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità. Nel pomeriggio si prevede anche un aumento del moto ondoso. E’ possibile consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento e seguire l’evolversi degli eventi sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/