Rimini. METROMARE ESTATE 2020: CON 40 EURO FINO AL 15 SETTEMBRE UNA CARD CONTACTLESS PER SPOSTAMENTI ILLIMITATI

METROMARE ESTATE 2020: CON 40 EURO FINO AL 15 SETTEMBRE

UNA CARD CONTACTLESS PER SPOSTAMENTI ILLIMITATI

SULLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Operazione in sinergia con le DMC del territorio utile anche agli spostamenti durante la Notte Rosa.

Grazie alle associazioni albergatori di Rimini e Riccione, raggiunte le imprese turistiche per promuoverne l’acquisto a favore dei loro ospiti.

Parcheggio Clementini: un euro per sostare 30 ore nel weekend al prezzo di un euro.

Rimini, 3 agosto 2020 – Una card per vivere l’estate all’insegna degli spostamenti con i mezzi pubblici. Metromare Estate 2020 è la nuova card a disposizione dei cittadini, dei turisti e dei titolari di imprese turistiche per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici, compreso il Metromare.

La card è contactless, per validarla sul bus basta avvicinarla al lettore, non è nominativa e quindi può essere attivata anche a favore dei propri clienti. Al costo di 40 euro consente di utilizzare fino al 15 settembre e senza limiti e dal singolo passeggero, oltre al Metromare, anche i mezzi del trasporto pubblico sulle linee di Rimini, Riccione e Misano (zone tariffarie 900-951-910).

La card Metromare Estate 2020 è in vendita alla biglietteria Start Romagna presso il piazzale della Stazione Ferroviaria di Rimini, al Punto Bus di Rimini in piazzale Clementini e al Punto Bus di Riccione in piazzale Curiel.

In questi giorni, tramite le associazioni albergatori di Rimini e Riccione tutte le imprese alberghiere sono state raggiunte da una comunicazione che mette al corrente sulla preziosa opportunità. Analoga operazione è avvenuta tramite le DMC del territorio in una logica di sistema anche a supporto delle giornate dedicate alla Notte Rosa.