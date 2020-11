RIMINI. Metromare, i comuni non attraversati risparmiano 90 mila euro. Le dichiarazioni del Presidente Riziero Santi e della Provincia

“La Provincia sempre più ente al servizio e supporto dei Comuni, soprattutto di quelli più fragili – afferma il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – e lo è anche nel trasporto pubblico dove assume gli oneri dovuti al miglioramento del servizio e all’implementazione di Metromare, da cui deriva un risparmio per i Comuni non attraversati da Metromare di 90 mila euro”.

Questa mattina l’Assemblea di AMR ha esaminato il bilancio pre-consuntivo del 2020, il primo bilancio redatto dopo l’avvio sperimentale di Metromare.

“Ad un primo esame – spiega la provincia di Rimini – risultano evidenti due punti. Il primo è che con l’avvio di Metromare sono state riviste alcune linee, tra cui anche la storica 11, e ciò ha comportato un risparmio di Km effettuati, di cui hanno beneficiato in primo luogo i Comune medi e piccoli, che quindi andranno a pagare di meno rispetto a quanto era stato indicato in fase di preventivo”.

La seconda questione riguarda il ruolo della Provincia, che come da regolamento, pagherà il 25% dei costi dei km effettuati dalla nuova linea Metromare. Quindi nessun Comune non attraversato da Metromare pagherà costi aggiuntivi per la nuova linea. Rimini e Riccione pagheranno la parte di propria competenza, secondo il criterio della ripartizione chilometrica. La Provincia si è adoperata per migliorare i servizi e contenere i costi, soprattutto in funzione dei Comuni più fragili che spesso hanno difficoltà a chiudere i bilanci.

“È la dimostrazione – conclude la Provincia – che il servizio pubblico può e deve migliorare a vantaggio di tutti i cittadini. Si tratta allora di continuare su questa strada introducendo nuovi servizi e migliorando e razionalizzando quelli esistenti”.