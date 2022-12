Condividi l'articolo

Mezzo pesante ha perso il controllo e si è intraversato sulla Ss16 nel tratto tra le uscite di Savignano e Bellaria in direzione di Rimini. L’incidente è avvenuto verso le 7.30: sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Stradale e la Municipale di Bellaria. Il conducente del camion non sarebbe rimasto ferito ma la Ss16 è rimasta completamente bloccata in direzione sud.