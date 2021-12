Rimini. Microspia per spiare Cecchi: il generale è consulente del Segretario Finanze di San Marino Marco Gatti. Ci sono i primi due indagati

Condividi l'articolo

Sono un ex buttafuori di 49 anni già al centro di una clamorosa indagine tra Rimini e San Marino e un 40enne proprietario di un negozio di telefonia i primi indagati nell’inchiesta aperta dal pubblico ministero della Procura di Rimini sulla microspia e il Gps trovati nell’auto del generale Enrico Cecchi, ex comandate provinciale della Guardia di finanza di Rimini. L’indagine delle Fiamme gialle riminesi partita a seguito della denuncia querela dello stesso generale Cecchi, è stata chiusa con la notifica dell’avviso di conclusione indagini ai due indagati. Il generale Cecchi, in quiescenza dopo aver guidato il comando provinciale di Rimini delle Fiamme gialle, ha assunto a titolo gratuito l’incarico di consulente per il segretario di Stato alle Finanze di San Marino, Marco Gatti. “La mia ipotesi – dice – è che chi voleva spiarmi lo ha fatto per motivi politici sammarinesi”.