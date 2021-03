RIMINI. Miglioramento sismico alla scuola primaria “Boschetti – Alberti”: inizio dei lavori previsto per la fine della scuola

Un intervento strutturale, programmato già per la scorda estate, rinviato a causa della pandemia che aveva interrotto la prosecuzione della procedura di gara per l’individuazione della ditta appaltatrice.

Una procedura che adesso si è conclusa e ha individuato nella ditta “Kratos S.R.L”, l’azienda edile che si occuperà dei lavori a partire dalla prossima chiusura delle scuole per concludersi in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Ricordiamo che i lavori di miglioramento previsti per la scuola Boschetti-Alberti fanno parte di un piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica e nello specifico prevede un investimento di quasi 830mila, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 730mila euro. L’intervento riguarderà sia la parte strutturale sia quella funzionale dell’edificio, con opere su tetto, controsoffitti e murature – che interesseranno anche la palestra – in grado di aumentare la qualità complessiva dell’edificio sul fronte della fruibilità e della sicurezza, in linea con le più recenti normative di miglioramento sismico delle scuole.