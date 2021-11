Rimini. Minacce aggravate patite da un’infermiera: intensificata la vigilanza della polizia

Condividi l'articolo









Polizia di Stato: intensificata la vigilanza presso il Ser.D di Rimini

Nell’ambito dell’intensificazione della vigilanza presso il Ser.D di Rimini, personale della Polizia di Stato è intervenuto a seguito delle minacce aggravate patite da un’infermiera addetta alla distribuzione della terapia, da parte di un utente di anni 50 pregiudicato. Quest’ultimo opponeva resistenza al controllo e pertanto, al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per minacce, tentata estorsione (ai danni di un medico nel vano tentativo di farsi consegnare metadone in quantità non previste) e resistenza a P.U.

L’uomo, in considerazione della sua pericolosità sociale, è stato altresì colpito da Foglio di via obbligatorio per anni TRE dal Comune di Rimini, emesso dal Questore della Provincia di Rimini.