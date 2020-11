Rimini. Minacce delle nuove Br per revocare misure anticovid. Altrimenti ci saranno ordigni esplosivi

Minacce generiche e firmate dalle “Nuove Brigate Rosse”: le missive sono state con tutta probabilità fotocopiate e inviate. Non contengono riferimenti generici alle singole persone destinatarie ma minacce alla comunità, con la “promessa” di colpire con ordigni esplosivi sedi giornalistiche, sedi politiche, stazioni ferroviarie, banche e uffici pubblici. Nel documento è riportata una data specifica e le richiesta di dichiarare terminata la pandemia e revocare ogni singola misura restrittiva per arginare l’avanzata del virus. Solidarietà da parte di giornaledirimini naturalmente a tutte le persone minacciate e la certezza che le istituzioni e i media non arretreranno di un millimetro nell’interesse pubblico.