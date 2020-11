Minaccia di morte l’ex compagna e la suocera e finisce in manette. L’uomo, un operaio quarantenne originario del Kosovo, da tempo domiciliato in una località della Valmarecchia, è stato arrestato dai carabinieri di Novafeltria in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Urbino su richiesta della procura.