Rimini. Minaccia gli automobilisti che incrocia con pistola: bloccato 26enne

Mostrava agli automobilisti di passaggio una pistola per spaventarli forse sotto l’effetto di droga e alcol. Protagonista un 26enne straniero che ha terrorizzato chi incrociava attraverso l’arma, poi risultata una scacciacani. Sono alla fine intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il soggetto in sicurezza all’interno di una rotonda. Denuncia per guida in stato di ebbrezza e minaccia aggravata.