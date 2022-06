Rimini. Minaccia la ex con mattonelle e le getta contro casa: arrestato

Condividi l'articolo

Sabato pomeriggio nei pressi del parco della Cava, la polizia è accorsa per rispondere alla chiamata di una donna, preoccupata che l’ex compagno riuscisse a colpirla, poiché costretta a scendere di casa, insieme a un amico, per spostare il motorino parcheggiato all’esterno, temendo che l’ex potesse danneggiarlo. L’uomo ha cominciato a inseguirla e a minacciarla con una pietra. I poliziotti hanno così fermato un italiano di 48 anni. Il soggetto aveva anche cominciato a lanciare mattonelle conto il muro di casa e la tenda da sole in giardino. E’ stato quindi arrestato con l’accusa di atti persecutori.