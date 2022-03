Rimini. Minaccia la ex di divulgare materiale in cui erano in atteggiamenti intimi

Stalker condannato a due anni di reclusione e 20mila euro di risarcimento nei confronti dell’ex compagna, costituitasi parte civile in processo. Tra i fatti contestati anche il tentativo di revenge porn, derubricato nel corso del procedimento giudiziario a “semplici” minacce. Il soggetto oltre a tempestare la ex con messaggi dal contenuto minatorio, in cui la scherniva e denigrava per il modo di vestire e truccarsi, le inviava fotografie raffiguranti una corda, in modo da suggerire l’idea del suicidio e quindi esercitare pressione psicologica su di lei. Lo stesso la minacciava anche di divulgare foto e contenuti video in cui lei era ritratta in atteggiamenti intimi.