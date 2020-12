Rimini. Minaccia la ex di mostrare al padre mussulmano integralista le loro foto intime

Ha minacciato una studentessa universitaria di origine nordafricana, figlia di un musulmano tradizionalista, dicendole che avrebbe mostrato a suo padre le loro foto intime e la documentazione sanitaria dell’interruzione di gravidanza. Ancora una volta ci troviamo a scrivere di un ex che non si rassegna. La vittima tuttavia ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine e ora a distanza di due anni dai fatti, il protagonista della vicenda, anche lui un giovane di origine nordafricana residente in Romagna, è a processo con l’accusa di stalking e tentata estorsione. “Muori tu, o muoio io, oppure moriamo insieme. È questa la vita”: questo il terribile ultimatum lanciato dall’uomo, che non non poteva accettare il fatto che lei lo avesse lasciato dopo aver scoperto che lo tradiva.