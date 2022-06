RIMINI. Minacciosa presenza di una gru fuori uso a Viserbella, la segnalazione di una residente sui social

Condividi l'articolo

È una residente di Viserbella, frazione di Rimini, a segnalare la presenza minacciosa di una gru ormai da tanti anni inutilizzata e ferma in zona, probabilmente usurata dal tempo.

“Questa gru grava da diversi anni sulle nostre teste, i civici interessati sono tanti, le foto sono state scattate da viale Enrico Colli, il problema è che adesso fa strani rumori e questo mi inquieta parecchio”, afferma la cittadina sulla pagina Facebook di Viserbella.

“Quando c’è vento fa rumore di ferraglia vecchia. Di recente è crollata una gru nel Torinese, penso fosse una tragedia evitabile, ecco facciamo in modo che non accada anche qua. Io oggi ho chiamato i pompieri per una verifica del mezzo, che da quello che ho capito apparteneva ad un imprenditore fallito che ha lasciato cantiere e gru sul posto. Se qualcuno avesse fatto qualche segnalazione in passato me lo dica, voglio raccogliere tutte le varie segnalazioni e mandare una raccolta di tutte a chi di dovere. Grazie” conclude, in attesa di un riscontro.