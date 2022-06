Rimini. Minore minaccia madre di morte per dare man forte al padre violento: città sotto shock

Ha scioccato e lasciato increduli l’ennesima vicenda di violenze che un uomo ha inflitto a una donna. Dopo quasi 18 anni di angherie un 46enne di origini siciliane è stato condannato per maltrattamenti e lesioni per cui ora dovrà scontare 8 anni di carcere e pagare 9mila euro di multa alla vittima. La cosa più drammatica è che il clima creato dall’uomo violento ha contagiato persino il figlio minorenne che a propria volta aveva cominciato a trattare la madre con disprezzo, fino a sottrarle i soldi dal portafoglio e minacciarla di morte: “Io sono peggio di papà, prima o poi dovrai chiudere gli occhi e io lì ti ammazzerò”. Parole e atteggiamenti che lasciano sgomenti e che hanno portato alla fine la vittima a denunciare: “Puoi anche chiamare i carabinieri che certamente mi porteranno dentro, ma tuo figlio ti ammazzerà mentre dormi”. Questa la “replica” del soggetto. E ancora alla donna era stata puntata alla tempia una pistola, poi risultata essere giocattolo. Il giorno prima della denuncia, nel 2021, i carabinieri, a casa della donna, trovarono 100 grammi di marijuana. Droga appartenente al marito e al figlio, che vennero portati in caserma. E proprio per il timore dell’ira del 46enne, che la donna temeva potesse attribuire a lei quella perquisizione, la vittima si convinse a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, domandando di essere trasferita in una casa protetta e che il marito venisse allontanato. Da lì poi partì l’iter che ha portato finalmente alla liberazione da quell’uomo violento.