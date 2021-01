Rimini: minore senza fissa dimora tenta due furti e viene arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di furto:

K., nato in Tunisia, classe 2005, senza fissa dimora.

Nei giorni precedenti il minore aveva fatto parlare di sé, commettendo vari reati, tutti quanti scoperti e segnalati all’A.G. da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rimini.

Infatti il ragazzo, già dal 21 gennaio scorso, era stato denunciato, dai militari della Stazione CC di Viserba, per un tentativo di furto aggravato di un ciclomotore, commesso insieme con altri connazionali. Nell’occasione il ragazzo aveva tentato la fuga, non riuscendo ad asportare il ciclomotore, ma era stato intercettato e bloccato dai militari, che lo avevano identificato e deferito in stato di libertà.

Mentre il 23 gennaio, a seguito di specifici controlli presso le strutture alberghiere in chiusura, spesso utilizzate come bivacchi, era stato fermato e controllato insieme ad altri connazionali minori; venendo identificato, denunciato per invasione di edifici e affidato ad una comunità.

La permanenza presso tale struttura per minori però è durata ben poco, infatti il giovane, nella stessa giornata, si è dileguato, tonrando a delinquere; nella serata odierna, infatti, tentava nuovamente di impossessarsi di un ciclomotore, ma anche questa volta veniva scoperto e fermato dai Carabinieri della Radiomobile. Portato in caserma, e visti i precedenti, compiuti in un arco temporale così ristretto, il ragazzo veniva tratto in arresto e portato presso apposita struttura per minori in Bologna.