Rimini. Minori trovano metadone e si sballano: 15enne finisce in Rianimazione, la sua prognosi è riservata

A soli quindici anni è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Un’altra ragazzina, spaventata da sintomi sconosciuti, è stata accompagnata al pronto soccorso dai genitori. Non faceva pipì da due giorni, ora sta bene. Questo quanto accaduto a un gruppo di amici che ha trovato un flacone di metadone abbandonato sull’autobus col quale hanno fatto baldoria, bevuto alcol e fumato marijuana. E’ accaduto la sera del 23 dicembre scorso quando il gruppo di ragazzini, prima del coprifuoco, si è dato appuntamento nel parco dietro alla stazione ferroviaria di Cattolica: alcuni di loro fanno ancora le medie. Il 15enne dopo avere preso il metadone si assopisce su una panchina e non si muove più. Gli altri se ne vanno a casa per non fare preoccupare i genitori. Lui resta lì. Alla fine a dare l’allarme è un 13enne: quando chiama il 118 sono già le 23.30, è passato diverso tempo. All’arrivo di soccorsi e carabinieri trovano il minore privo di coscienza è intossicato e con un principio di polmonite. Ma è vivo. Ora è ricoverato.