Rimini. Miramare, si conclude l’intervento per la realizzazione del parcheggio di via Giubasco, da oggi 34 nuovi parcheggi al servizio di residenti e non solo

Un intervento dal costo complessivo di 160.000 euro che dota l’area adiacente a via Losanna e via Giubasco di 34 nuovi posti auto per il parcheggio al servizio sia dei residenti che degli utilizzare della vicina area di sgambamento per i cani. Un parcheggio dotato di un nuovo e adeguato impianto di illuminazione che è stato completato con una fascia verde di siepi ed arbusti per la separazione tra il parcheggio e la pista ciclabile di Via Losanna.

Il nuovo parcheggio rientra nel complessivo intervento di prolungamento dell’asse viario di via Roma, andando a risolvere le problematiche emerse con la realizzazione della nuova strada di quartiere che collega direttamente il centro di Rimini a quello di Riccione.