Rimini. Miramare violenta: in manette il capo della banda che ha rapinato ragazzini al parco

Il 27enne aveva avvicinato il quartetto di amici seduti su una panchina dove stavano decidendo come chiudere la serata. L’approccio era stato subito poco amichevole: i quattro venivano accusati di aver rubato una bicicletta del tunisino. Alle vie di fatto i rapinatori sono scattati non appena gli amici hanno cercato di liberarsi dall’accerchiamento. Prima li hanno perquisiti e privati dei portafogli. Poi li hanno “invitati” a liberarsi dei rispettivi cellulari. Quindi hanno consumato la rapina vera e propria ai danni di tre dei quattro amici: il più riottoso è stato convinto a capitolare da uno dei malviventi da identificare con un sonoro schiaffone. Ma grazie a un indagine lampo i carabinieri della stazione di Miramare hanno fornito al pubblico ministero Luca Bertuzzi le prove per richiedere il fermo del presunto capo della banda. In cella con l’accusa di rapina aggravata in concorso con ignoti (i complici sono ancora in fase di identificazione), è finito Wajdi Tibi, tunisino classe 1995, irregolare sul territorio italiano.