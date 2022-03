Rimini. Miramare violenta: sfregiato al volto col coltello e colpito col taser per rapinarlo

Miramare violenta: ha resistito a una rapina ed è stato sfregiato al volto con un coltello dopo essere stato stordito con un taser. Vittima un giovane operaio romeno. Il gravissimo episodio è andato in scena tra le 19,30 e le 20. Il ventenne, a Rimini da alcuni mesi per motivi di lavoro, stava passeggiando nella zona di viale Regina Margherita dove alloggia in un residence assieme a due colleghi quando è arrivato un soggetto di origine nordafricana con in mano un coltello. Mentre i colleghi fuggono il giovane non cede cellulare e portafoglio, le uniche cose preziose in suo possesso. A questo punto spunta un secondo bandito: arriva alle spalle della vittima, afferra il cappuccio della felpa e lo stordisce probabilmente con una scarica di taser. Per convincerlo definitivamente poi il primo rapinatore lo sfregia al volto. Nonostante questo il ragazzo è però riuscito a liberarsi ed a raggiungere i colleghi che si erano fermati ad aspettarlo a qualche centinaia di metri dal punto dell’agguato. La ferita è profonda e così decidono di portarlo subito al pronto soccorso dove il personale sanitario avverte subito le forze dell’ordine.