Nell’area del Foro Boario durante i lavori di scavo in via Melozzo da Forlì, nel borgo Sant’Andrea, Hera ha interrotto i lavori perché sono emersi dei resti archeologici che fanno pensare si tratti di una chiesa romanica. Immediato l’intervento della soprintendenza che per le prossime due settimane porterà avanti una indagine di studio.