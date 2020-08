E’ in coma farmacologico il 19enne residente a Reggio Emilia e in vacanza a Rimini finito in overdose la scorsa domenica fuori da un locale. A quanto pare avrebbe assuto un mix di mdma e alcol. Dopo un primo momento in cui le condizioni del giovane erano apparse disperate, ora il ragazzo è grave, ma fuori pericolo di vita. A far luce sulla vicenda sarà ora la polizia di Stato che indaga ora sulla provenienza della droga.