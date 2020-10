Rimini. Moglie presa a martellate perché voleva lasciarlo a seguito di un tradimento?

Emergono nuovi dettagli sul drammatico delitto della moglie presa a martellate. Il sospetto degli investigatori è che il pensionato Giovanni Laguardia, come lui stesso ha rivelato lì per lì agli agenti, abbia deciso di uccidere la moglie – Vera Mudra, 61 anni, di origine ucraina – fin dal giorno prima. Inoltre secondo una parente della vittima i motivi economici non c’entrerebbero nulla: lei aveva scoperto una scappatella del marito e voleva divorziare. Sempre secondo i parenti della donna, lei aveva intenzione di rivolgersi a un avvocato perché pensava seriamente alla possibilità di separarsi dal marito. Sta ora agli inquirenti comprendere la vera molla scatenante la furia omicida.