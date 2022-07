Rimini. Molesta due donne in spiaggia: arrestato dalla Squadra Mobile

Condividi l'articolo

Molesta due donne in spiaggia: arrestato dalla Squadra Mobile e dalle Volanti.

Ieri pomeriggio un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Questura di Rimini con l’accusa di aver commesso violenza sessuale nei confronti di due turiste nei pressi dello stabilimento balneare 44 del Lungomare Murri.

Nello specifico, intorno alle 17.30, un vigile del fuoco libero dal servizio notava un uomo molestare i bagnanti in maniera insistente sino al momento in cui, quest’ultimo, provava dapprima a toccare il seno di una signora, per poi adottare la medesima condotta criminale nei confronti di una seconda donna, palpeggiandole il seno. L’uomo che ha assistito alla scena avvisava immediatamente le forze dell’Ordine tramite 112 N.U.E., tenendo sempre a vista il presunto autore del reato sino all’arrivo degli Agenti della Volante che lo fermavano e accompagnavano in questura per gli accertamenti di rito.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno raccolto le denunce delle due vittime, che, sottoposte ad individuazione fotografica, riconoscevano l’arrestato quale autore degli atti denunciati. Alcuni testimoni presenti al fatto sono stati ascoltati dagli agenti della Squadra Mobile ed hanno riconosciuto anche loro l’uomo arrestato quale autore dei fatti contestati.

L’uomo è stato accompagnato in mattinata presso la Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida da parte del Giudice.