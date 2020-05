Rimini. Molestie sessuali a dipendenti, arrestato imprenditore

Arrestato un cinquantaduenne responsabile di un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale di Rimini. Avrebbe molestato sessualmente tre giovani commesse che si sono alternate nel suo punto vendita inducendole a licenziarsi o a mettersi in malattia, stremate dalle pressioni. “Se vuoi che ti rinnovi il contratto alla prossima scadenza, vieni in bagno con me: io faccio un favore a te e tu ne fai uno a me!” avrebbe detto. L’uomo che si trova ai domiciliari nei prossimi giorni sarà sentito e potrà fornire la sua versione dei fatti.