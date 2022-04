Rimini. Momenti di terrore in gelateria: pistola puntata e rapina

Condividi l'articolo

Rapina alla gelateria del gruppo “La Romana” di via Marecchiese. Gli agenti si sono precipitati sul posto, purtroppo del malvivente non c’era più traccia: al vaglio le immagini delle telecamere. Casco sul volto e pistola. La punta contro la ragazza al banco, l’unica presente in quel momento lì. Le fa svuotare la cassa. Da quantificare ancora il bottino, ma sarebbe superiore ai mille euro.